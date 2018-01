Serie A Wanda Nara, niente 'allarme': a Madrid solo di passaggio

Nella serata di lunedì i tifosi dell'Inter si sono allarmati per un viaggio a Madrid di Wanda Nara. La presenza della moglie e agente di Icardi nella capitale spagnola, documentata su Instagram, ha fatto pensare a una possibile trattativa con il Real che da tempo ha messo nel mirino il bomber nerazzurro: Wanda ha fatto solamente scalo nella città iberica per poi andare in Argentina per un impegno televisivo. Nessun allarme dunque in chiave mercato...