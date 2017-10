Serie A Wanda Nara-Icardi hot: "La passione? Ecco come si fa"

Wanda Nara torna a far parlare di sé con una intervista a un rotocalco argentino che pubblica lei stessa su Instagram. Tra i temi trattati anche la passione con Mauro Icardi. "La verità è molto diversa da quella descritta dai media. Mauro si è innamorato di una donna che era separata, anche legalmente. E il mio ex era un suo ex collega. Punto (...) Da quando i miei figli hanno imparato a leggere non rispondo più a domande piccanti. La passione? Non è facile però cerchiamo sempre il modo di fare qualcosa di speciale o diverso. A volte saliamo in piscina all’ultimo piano, cerchiamo la maniera di stare un po’ da soli. Nessun altro giocatore ha mai cercato di conquistarmi. Rispettano molto Mauro perché sanno che lui rispetta molto me. Perché credo che Mauro si sia innamorato di me? Perché sa che non mi interessano i soldi. Quando ci siamo conosciuti, i nostri conti in banca erano molto simili. Non è che io mi sia innamorata di un milionario e non avevo una lira".