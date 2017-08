Serie A Wanda Nara: "Grazie a me Mauro adesso vale 250 milioni"

Mauro Icardi è partito per l'Argentina per rispondere alla convocazione della sua Nazionale e con lui ha viaggiato anche tutto il resto della famiglia. La visita nel suo Paese d'origine è stata per Wanda Nara un'occasione per riunirsi con la sua famiglia. Gente, mensile argentino di costume, le ha dedicato la copertina del mese di settembre e ha pubblicato alcune sue dichiarazioni in anteprima: “Sono l’unica moglie che fa guadagnare soldi a suo marito - ha detto Wanda - grazie a me Mauro è passato da valere 14 milioni a valerne 250“.