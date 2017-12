Serie A Via Montella, Bacca esulta su Twitter

Alle 10:43 il tweet del Milan che comunica l'esonero ufficiale di Montella, neanche mezz'ora dopo arriva la reazione di Carlos Bacca sempre su Twitter: "Dio ritarda ma non dimentica mai". A dire il vero l'attaccante colombiano - in prestito con diritto di riscatto al Villarreal - non menziona l'ormai ex tecnico rossonero ma, considerando la tempistica e i rapporti burrascosi tra i due lo scorso anno, si può dire che due indizi fanno una prova...