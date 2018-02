Serie A Verona, Pecchia ne fa fuori 4: "Epurati"

Secondo la Gazzetta dello Sport, Fabio Pecchia avrebbe epurato 4 giocatori dalla rosa del Verona: nella partita contro la Roma non figuravano in distinta il difensore Thomas Heurtaux, l'esterno d'attacco Daniele Verde, il giovane terzino Gian Filippo Felicioli e il centrocampista Marco Fossati. Nessuno di loro aveva problemi fisici e soprattutto per i primi due, quasi sempre titolari in questa stagione, è difficile parlare di scelta tecnica, considerando anche che l'allenatore ha preferito avere una panchina corta, anziché avere accanto a sé i quattro giocatori citati. Resta da capire se si è trattato di un provvedimento disciplinare temporaneo o di una decisione che avrà effetti anche nelle prossime giornate.