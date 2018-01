Serie A VAR, ecco gli arbitri che lo usano meglio

Il Corriere dello Sport ha pubblicato una statistica legato all'uso del VAR nelle prime venti giornate di serie A. Mariani è l'arbitro che il miglior rapporto con questa tecnologia, usata cinque volte per prendere cinque decisioni alla fine dimostratesi "giuste" (secondo il criterio del quotidiano). Sul pdio anche Maresca, Guida e Damato. In fondo alla classifica si trova Doveri con sette utilizzi del VAR ma cinque decisioni negative prese e saldo finale a -3. Qualche problema anche per Gavillucci e Calvarese.