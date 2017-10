Serie A Var a San Siro, Rizzoli: "Problemi tecnici"

Var fondamentale a San Siro per assegnare un rigore a favore dell'Inter, ma per prendere la decisione definitiva ci sono voluti 5 minuti. Nicola Rizzoli, designatore della Commissione Arbitri Nazionale, ha provato a spiegare i motivi della lunga attesa: "Sono trascorsi troppi minuti per assegnare il calcio di rigore all'Inter, ma sono successe cose che non sono dipese dall'arbitro. Comunque non è un obiettivo soddisfacente". "Ci sono state complicazioni tecniche che non hanno permesso comunicazioni corrette tra VAR e arbitro - ha dichiarato Rizzoli - Ci sono stati anche problemi di immagini e ha inciso la tecnologia non a supporto del fattore umano". Poi Rizzoli ha spiegato anche il perché certe volte l'arbitro va a controllare di persona e altre volte no: "Un arbitro se fa questo mestiere può assumersi responsabilità, soprattutto a questi livelli. C'è un protocollo rigido dell'IFAB per tutelare lo spettacolo, non si può andare a verificare ogni situazione. Questo protocollo, non stabilito da noi, prevede che solo in alcune situazioni l'arbitro possa andare a verificare".