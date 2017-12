Serie A Un altro Totti nella Roma: Christian, debutto ufficiale

Un altro Totti nella Roma. Christian, figlio 12enne dell'ex capitano, ha debuttato ufficialmente in giallorosso in un torneo internazionale. I capitolini hanno perso contro Villarreal e Barcellona (0-4 in entrambi i match) e battuto 2-1 l'Alaves. Christian Totti ha indossato la maglia numero 9 e gli scarpini neri, proprio come il papà a fine carriera.