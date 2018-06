Serie A Ufficiale: Sossio Aruta in Europa League!

Sossio Aruta si riallaccia gli scarpini e riparte dall'Europa League. L'esperto attaccante, 47 anni, ha firmato col Tre Fiori F.C e avrà la possibilità di disputare il doppio impegno valido per il preliminare del torneo continentale. Il club di San Marino, con una nota apparsa sul proprio profilo Facebook, ha annunciato la firma del bomber con un passato a Campioni: "Torna a ruggire con la maglia del Tre Fiori F.C il RE LEONE Sossio Aruta, ha firmato ieri il contratto per le due partite in Europa". Per Aruta, come spiega il club, si tratta di un ritorno: "Ha già indossato la nostra maglia nel 2010, in occasione del turno preliminare di UEFA Champions League. Il mitico attaccante ex Ascoli, Pescara e Cervia Calcio nel reality "Campioni, il sogno" farà parte della squadra che affronterà i preliminari di UEFA Europa League il 28 giugno a Forli e 5 luglio in Galles con il Bala Town FC!".