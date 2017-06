Serie A Udinese-Samp, scoppia la maxi rissa per l'esultanza di Muriel

L'esultanza di Muriel scatena una mega rissa nel corso di Udinese-Sampdoria. L'attaccante blucerchiato va a segno su rigore e risponde ai fischi dei suoi ex tifosi portando ripetutamente la mano all'orecchio. Jankto e soprattutto Danilo cercano di regolare i conti: il difensore prende per il collo l'avversario sotto gli occhi dell'arbitro Pinzoglio. Quasi tutti i giocatori vengono coinvolti nel parapiglia e anche Delneri entra in campo. Alla fine l'arbitro espelle sia Muriel che Danilo oltre all'allenatore dei friulani.