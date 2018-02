Serie A Udinese-Roma, la moviola

All'11' di Udinese-Roma, cross di Under che Ali Adnan prende con l'avambraccio: Di Bello aspetta lumi dal VAR, che è Damato. Non viene concesso rigore, l'arbitro non va neanche a controllare il monitor: probabilmente viene considerato involontario vista anche la distanza ravvicinata.