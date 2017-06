Serie A Udinese, il gran ritorno di Zico: "Io allenatore? Mi comporterei bene"

Artur Antunes Coimbra "Zico" è tornato ad Udine per una serie di incontri con la città, i tifosi e la squadra dell'Udinese, che quest'anno festeggia 120 anni di fondazione. Dopo la calorosa accoglienza ricevuta dai tifosi all'aeroporto di trieste, il 'Galinho', che sarà allo stadio Dacia Arena domenica prossima in occasione di Udinese-Sassuolo, ha tenuto una conferenza stampa. "Un consiglio per i giovani? Devono divertirsi, il calcio dev'essere la gioia più grande", ha detto il brasiliano, che ha definito i tifosi bianconeri "straordinari" e ha anche aperto a un possibile futuro sulla panchina dei friulani: "Mi comporterei bene" ha dichiarato sorridente. "Neymar il mio erede? Non mi piace questa parola, ma sicuramente è tra i migliori giocatori del mondo" ha detto Zico, che ha anche espresso un parere sui Mondiali a 48 squadre: "Purtroppo il calcio è in mano a gente che non ha a cuore questo sport, è tutta colpa dei soldi".