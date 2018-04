Serie A Udinese-Fiorentina, minuto 13: tutti in piedi per Astori

Al minuto 13 di Udinese-Fiorentina tutto lo stadio si è alzato in piedi per l'omaggio a Davide Astori, il capitano viola morto nella notte tra il 3 e il 4 marzo, proprio alla vigilia della sfida con i friulani poi rinviata. Sul maxischermo la foto del calciatore, sugli spalti è comparso anche uno striscione con il saluto ad Astori in dialetto friulano ("Mandi"): il minuto del ricordo rimanda ovviamente al numero di maglia dell'ex capitano viola.