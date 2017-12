Serie A Udinese, festa Oddo: è la prima vittoria in Serie A

- Prima vittoria sul campo per Massimo Oddo in Serie A: escludendo la partita vinta a tavolino contro il Sassuolo aveva ottenuto sei pari e 18 sconfitte.

- L’Udinese non vinceva una trasferta con tre gol di scarto in Serie A da maggio 2013 contro l’Inter (5-2).

- L’Udinese non segnava tre gol in trasferta in Serie A dalla partita di marzo contro il Pescara.

- L'Udinese ha segnato dopo 242 minuti senza reti in Serie A. Questa è solo la seconda volta in cui l'Udinese è andata in vantaggio in trasferta in questo campionato - la prima contro il Sassuolo ad ottobre.

- Tutti i tre gol di Kevin Lasagna sono arrivati da titolare – i precedenti cinque in Serie A con il Carpi erano stati tutti da subentrato.

- Prima doppietta in Serie A per Jakub Jankto.

- Il Crotone ha concesso gol in tutte le ultime nove partite di campionato.