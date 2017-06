Serie A Totti in campo contro il Tottenham a Luglio? La locandina del match...

Rinnovo in vista per Francesco Totti? A giudicare dalla locandina del match di International Champions Cup tra Roma e Tottenham in programma il prossimo 25 luglio a New York sembrerebbe proprio di sì. Il numero 10 giallorosso (il cui contratto scade il 30 giugno) appare infatti insieme a Salah e Dezko sul manifesto della sfida: si tratta di un indizio delle intenzioni del club di Pallotta o una gaffe degli organizzatori che hanno realizzato la locandina? Certo è che l'immagine in Italia è stata inviata proprio dalla Roma ai tifosi via mail per acquistare i biglietti dell'amichevole...