Serie A Totti difende De Rossi: "Tutti possono sbagliare"

Francesco Totti torna in campo per difendere Daniele De Rossi dopo l'espulsione rimediata contro il Genoa per lo schiaffo a Lapadula in area di rigore. L'ex capitano della Roma mostra la sua vicinanza al centrocampista con un post su Facebook: "Tutti hanno il diritto di sbagliare. Daniele ieri ha sbagliato ed è il primo a saperlo. Ma nessuno può mettere in discussione quello che ha fatto e quello che farà per la Roma: è il nostro capitano. Ora al lavoro, tutti insieme, per ripartire subito".