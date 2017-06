Totti: classe, ironia e passione per 25 anni di magie

Da quel sinistro con cui punì il Foggia il 4 settembre del 1994 a quel destro dal dischetto con cui ha battuto Hart il 25 settembre del 2016: Francesco Totti ha scritto la storia della Roma e del calcio italiano e a 40 anni, anche se ha annunciato che quella col Genoa sarà la sua ultima gara in maglia giallorossa, non sembra avere intenzione di smettere...

Tra i vari record, che comunque ne raccontano solo in parte la grandezza, ci sono:

- Calciatore più anziano ad aver segnato in Champions League a 38 anni e 59 giorni

- Unico italiano insieme a Toni ad aver vinto la Scarpa d'Oro

- Calciatore ad aver realizzato più gol con lo stesso club (250) in Serie A

- Calciatore ad aver realizzato più doppiette (46) in Serie A

- Calciatore ad aver realizzato più calci di rigore (71) in Serie A

- Calciatore ad aver realizzato almeno un gol nel maggior numero di stagioni totali e consecutive (23) e col maggior numero di stagioni disputate (25)

- Calciatore con più presenze (41), più gol (11) e più vittorie (14) nel derby di Roma