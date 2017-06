Serie A Totti, auguri a Ilary su Facebook

Va bene la Roma, va bene il derby ma quando c'è di mezzo l'amore, anche una bandiera come Francesco Totti mette un attimo da parte il calcio: "Passa il tempo ma non l’amore per te che si rafforza anno dopo anno! Buon compleanno amore mio!". Questo il messaggio che il capitano giallorosso ha postato su Facebook per la moglie Ilary Blasi.