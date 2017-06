Serie A Torino, Vives saluta i tifosi: ovazione e standing ovation

Ultima partita con il Torino per Giuseppe Vives, che da lunedì sarà un giocatore della Pro Vercelli. Punto fermo nel Toro di Ventura fino a diventarne il capitano, il centrocampista lascia dopo oltre cinque stagioni. È stato lo stesso giocatore a chiedere di aggregarsi alla sua nuova squadra soltanto da lunedì, per restare vicino ai compagni del Torino in questo momento di difficoltà. E per salutare i suoi tifosi. Tanta commozione in campo con Vives sotto la Maratona a salutare quelli che da domani saranno i suoi ex tifosi: standing ovation per l’ex Lecce, che ha ricambiato applaudendo la curva tra le lacrime. Poi, l’abbraccio con tutti i compagni.