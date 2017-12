Serie A Torino, stop per Baselli: niente giallo a De Silvestri

Oggi il Giudice Sportivo di serie A ha ufficializzato le squalifiche dopo la 18.a giornata di serie A: in casa Torino, una giornata a Daniele Baselli per cumulo di sanzioni (quinta ammonizione). Questo potrebbe cambiare qualcosa per chi gioca al fantacalcio: molti siti avevano attribuito il giallo a De Silvestri, non menzionato dalla Lega Calcio. Quindi lo 0,5 di penalità va attribuito a Baselli mentre il terzino non ha subito penalizzazioni: un mezzo punto che in certi casi può fare la differenza...