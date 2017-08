Serie A Torino, Mihajlovic furioso: spintone a Lombardo

Il cambio Rincon-Acquah al 36' del secondo tempo di Torino-Sassuolo ha mandato su tutte le furie Sinisa Mihajlovic: il tecnico serbo ha spinto via Attilio Lombardo, suo assistente, e lo stesso Rincon al momento della sostituzione, perché in realtà la sua idea era quella di far uscire Obi, che era stanco e aveva chiesto lui stesso di uscire. Poi, ironia della sorte, Obi ha segnato il gol del 3-0.