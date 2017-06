Serie A Torino, la lettera d'addio di Joe Hart: "Sarò sempre tifoso granata"

“Grazie Torino, sono orgoglioso di aver giocato per la tua Grande Squadra – esordisce Hart nel suo messaggio d’addio – Non dimenticherò mai il modo in cui avete accolto me e la mia famiglia. Sarò un tifoso del Torino per sempre, per il resto dei miei giorni. Ho incontrato tante persone veramente speciali e questa è stata una delle più splendide esperienze della mia vita. Quello del ragazzo, a suo dire, è però solo un arrivederci: “Per adesso è solo un arrivederci, perché tornerò per vedervi ed incontrarvi tutti. Vi auguro una estate eccezionale, mi mancherete!”.