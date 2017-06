Serie A Torino, la carica dei tifosi: "Incorniamo la Juventus!"

Spalti gremiti e tanto entusiasmo per l'allenamento odierno del Torino, sotto lo sguardo attento del presidente Urbano Cairo. "Vogliamo un Toro scatenato, incorniamoli", lo striscione esposto dai tifosi per spronare Belotti e compagni in vista del derby. Buone notizie anche dall'infermeria, con capitan Vives ormai "avviato verso il completo recupero", come recita il sito ufficiale della società granata.