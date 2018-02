Serie A Torino-Juve, scatta la prova tv per la manata di Chiellini a Belotti?

Il derby Torino-Juventus potrebbe non essere ancora finito. Nel corso della stracittadina c'è stato un duro scontro tra Giorgio Chiellini e Andrea Belotti: l'attaccante garanata è finito a terra dopo una 'robusta' manata in faccia da parte del difensore bianconero che ha sbracciato con forza. L'arbitro Orsato non ha fischiato il fallo facendo infuriare soprattutto sui social i tifosi del Toro. Come scrive la Gazzetta dello Sport è possibile che il procuratore federale Figc Pecoraro segnali l'episodio al giudice sportivo, il quale dovrà sentire lo stesso Orsato e il VAR Irrati. Se uno dei due dirà di aver valutato il contatto come non violento non verrà applicata nessuna sanzione nei confronti del centrale juventino (come era avvenuto per il 'caso' Benatia-Pavoletti).