Serie A Torino-Juve: manata in faccia a Belotti, niente prova tv per Chiellini

Niente prova tv per Giorgio Chiellini. Nel corso del derby Andrea Belotti era finito a terra dopo una 'robusta' manata in faccia da parte del difensore bianconero che aveva sbracciato con forza. Non era stato fischiato fallo dall'arbitro Orsato e i tifosi del Torino si erano infuriati soprattutto sui social. Nella giornata di lunedì era stato ipotizzato l'uso della prova televisiva ma così non è avvenuto perchè Orsato ha visto e valutato il contatto come non violento. Sei giocatori sono invece stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 25.a giornata di campionato. Tra i calciatori espulsi, un turno di stop è stato inflitto a Goldaniga (Sassuolo), Milenkovic (Fiorentina); tra i non espulsi, fermati per una giornata Badelj (Fiorentina), Felipe (Spal), De Maio (Bologna), Perica (Udinese). Il giudice sportivo ha poi inflitto 20mila euro di ammenda al Crotone ''per avere, al 23' del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, un petardo che esplodeva a poca distanza dal portiere della squadra avversaria il quale subiva un momentaneo stordimento, medicato riprendeva regolarmente il giuoco, dopo che lo stesso era stato brevemente interrotto, il fatto non si ripeteva grazie anche all'intervento del capitano della Soc. Crotone nei confronti della propria tifoseria sollecitato dal Direttore di gara''.