Serie A Torino-Juve, contatto Bernardeschi-Ansaldi: "Scelta intepretabile dell'arbitro"

Nell'avvio dell'azione che porta al gol di Alex Sandro nel derby contro il Torino c'è un contrasto tra Bernardeschi e Ansaldi. Questa la valutazione dell'ex arbitro e moviolista Premium Andrea De Marco: "Il giocatore della Juve non prende il pallone, con la mano sinistra spinge il terzino granata con un'intensità che noi non possiamo intuire. L'arbitro Orsato era molto vicino: in questa partita sta usando un metro di giudizio che lo porta a non fischiare questi tipi di contatti. Dopo 16 secondi è stata convalidata la rete: credo ci sia stato un consulto tra il fischietto e il Var: se fosse stato considerato un grave errore il gol sarebbe stato annullato, al contrario è stata ritenuta una scelta interpretabile da parte del direttore di gara". Nessun dubbio sulla posizione, regolare, del terzino della Juve sul passaggio di Bernardeschi.