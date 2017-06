Serie A Torino, Iturbe è ufficiale. Riscattato Iago Falque dalla Roma

Doppio colpo per il Torino. I granata hanno infatti ufficializzato l'arrivo di Iturbe dalla Roma: l'ex ala del Verona arriva in granata a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Il Presidente Urbano Cairo accoglie così il giocatore: "E' un attaccante completo, un esterno dalle riconosciute capacità. Crediamo che abbia tutte le qualità per poter essere un innesto di grande spessore nel nostro organico: le sue aspettative sono identiche alle nostre, la volontà è quella di fare sempre meglio, senza porsi limiti". I piemontesi hanno anche comunicato di aver esercitato l'opzione di riscatto e quindi di aver acquisito a titolo definitivo Iago Falque. Iturbe ha già esordito con la maglia granata nell'amichevole vinta 1-0 allo stadio "Olimpico Grande Torino" davanti a ben 10.000 spettatori.