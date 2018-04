Serie A Torino-Inter, uno steward ci rimette la milza: Candreva gli regala la maglia

I problemi di mira di Antonio Candreva, che in questa stagione non è ancora riuscito a segnare, sono ben noti a tutti, ma domenica scorsa oltre che all'Inter l'esterno azzurro ha creato problemi, non da poco, anche a Marco Rapisarda, steward venticinquenne che durante Torino-Inter era in servizio sotto la curva Maratona ed è stato centrato in pieno da un pallone scagliato dall’interista, rimettendoci la milza. Era il 23esimo del primo tempo, punizione per i nerazzurri: sul pallone va Candreva, ma la sua fucilata di destro finisce sopra la traversa e va ad impattare proprio sulla schiena del giovane, che dava le spalle al campo. Dapprima solo dolore per il ragazzo, che il giorno successivo però è stato ricoverato per l'asportazione della milza: l'intervento è perfettamente riuscito e non dovrebbe causare ripercussioni gravi sulla salute del ragazzo, che ha ricevuto la visita di una delegazione granata all’ospedale “Martini”.



Il laterale nerazzurro ha preparato per Rapisarda una maglia che verrà consegnata in questo weekend al responsabile degli steward dello stadio “Olimpico Grande Torino”. Candreva ha inoltre contattato al telefono Marco per salutarlo e augurargli una pronta guarigione.