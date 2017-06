Serie A Torino, inaugurato il nuovo Filadelfia

Dal 24 al 27 maggio grande festa per l'inaugurazione del nuovo Filadelfia: lo stadio che ospitò le gesta del Grande Torino è tornato a nuova vita. Mercoledì anteprima per familiari delle vittime di Superga, ex campioni granata e tifosi che hanno dato una mano tangibile alla ricostruzione, giovedì il taglio del nastro con le autorità e porte aperte per tutti mentre sabato la festa si chiuderà con un quadrangolare tra le giovanili di Torino, Pro Vercelli, Novara e Alessandria.