Serie A Torino, il Dott. Misischi: “Belotti? Sarà un tiro alla fune”

I tifosi del Torino e l'Italia intera (tra poche settimane ci sarà il playoff mondiale contro la Svezia) si chiedono la stessa cosa: quando torna Andrea Belotti? Per rispondere a questa domanda la trasmissione ‘Toro Scatenato‘, ha ospitato nei suoi studi il Dottor Renato Misischi, ex medico sociale del Toro e attuale consulente ortopedico, nonché colui che ha visitato il Gallo la sera stessa dell’infortunio contro il Verona: "Il decorso segue una prassi normale: un infortunio da 3/4 settimane - ha spiegato Misischi - Ma un conto è una guarigione clinica, valutabile dal dottore, un altro è quella tecnica. Belotti basa sulla vigoria fisica una buona parte del suo gioco, quindi deve essere perfettamente a posto fisicamente e valutare al meglio quando è davvero pronto”. Lo spareggio mondiale potrebbe quindi essere un’arma a doppio taglio, soprattutto per il club granata: “È un argomento delicato, ci sarà un tiro alla fune. Perchè è vero che Immobile sta facendo bene, ma là davanti il peso di Belotti si sente. Quindi è assolutamente verosimile che la Nazionale insista per avere il ragazzo per i playoff, dall’altra parte però c’è il Torino, che ha in Belotti un patrimonio importante e potrebbe spingere per non rischiarlo…“.