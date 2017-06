Serie A Torino, Dybala dai bambini malati dell'ospedale Regina Margherita

Non è una prima volta di un gesto del genere ma non vuol dire che non faccia notizia: Paulo Dybala ha voluto passare il giorno di Pasqua all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. "Una sorpresa per loro, un dono per me. Aprire le uova di cioccolato assieme è stato bellissimo: abbiamo trovato sorrisi!" scrive la Joya della Juventus su Facebook.