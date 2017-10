Serie A Torino, Cairo: "Mai pensato all'esonero, con Calvarese vale doppio"

Al termine del match vinto dal Torino sul Cagliari, il presidente Urbano Cairo è soddisfatto per il ritorno alla vittoria dei suoi e conferma Mihajlovic al timone della squadra: “L’abbraccio è di chi arriva da un anno e mezzo di lavoro e c’è una stima reciproca. Non ho mai pensato all’esonero del mio allenatore. Potevamo fare qualche punto di più però adesso bisogna proseguire a vincere per centrare il nostro obbiettivo. Abbiamo avuto un calendario agevole anche se abbiamo incontrato squadre come Juventus, Roma, Sampdoria e Fiorentina. Come dicevo prima si poteva fare qualcosa in più. Oggi però c’è stata un’ottima reazione, anche per il modulo che secondo me è stato più equilibrato. Vedere partite offensive a me piacerebbe molto, certamente è fondamentale che ci sia in campo il cuore Toro. Tornerà in campo certamente una squadra che giocherà con il tremendismo che ci ha sempre contraddistinto e che vogliono vedere i nostri tifosi. Quando vinciamo con Calvarese che arbitra vale doppio” ha aggiunto il presidente granata.