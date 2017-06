Serie A Torino, Belotti ha una tifosa in più: la figlia di Mihajlovic

La stagione 2016/17 è iniziata in modo straordinario per Andrea Belotti, sia al Torino che in Nazionale. L'attaccante 22enne è stato decisivo anche contro il Crotone, una doppietta che ha lanciato i granata nelle posizioni alte della serie A. E tra i tifosi del "Gallo" ce n'è anche una speciale: Ana Mihajlovic, una delle due figlie del tecnico serbo del Torino. Su Instagram, Ana ha indossato la maglia numero 9 scrivendo: "Forza Torino, bravo papà e bravissimo Belotti!".