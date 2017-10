Serie A Torino, Belotti fuori 4 settimane

Il Torino ha comunicato attraverso il proprio sito l'esito degli esami a cui si è sottoposto Andrea Belotti: "Dopo indagini strumentali e consulti specialistici (a Torino con il dottor Renato Misischi e poi successivamente a Roma con il professor Giuliano Cerulli), per Andrea Belotti si è posta la diagnosi di lesione primo/secondo grado del legamento collaterale e capsulare mediale del ginocchio destro. Trattamento conservativo, la prognosi è attualmente stimabile in 4 settimane".

"Se sono preoccupato per Belotti? Non credo sia a rischio per i playoff, questi giovani hanno un'ottima capacità di recupero. Dobbiamo fare di necessità virtù, non ci piangiamo addosso". Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, commenta così gli esiti dell'infortunio del bomber del Torino, che ha riportato un infortunio al ginocchio nella gara contro il Verona e starà fuori per circa quattro settimane.