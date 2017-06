Serie A Top 11 Serie A: più Atalanta che Juve al giro di boa

In realtà mancherebbero ancora tre partite, perché vanno recuperate Bologna-Milan, Crotone-Juve e Pescara-Fiorentina. Ma il girone d'andata viene considerato ormai chiuso, così eccovi la squadra ideale delle prime 19 giornate schierata con un modulo che in serie A, in realtà, non usa praticamente nessuno, il 4-4-2. Perché i centravanti hanno i voti più alti e volevamo schierarne almeno due e lo stesso discorso vale per le ali, anche se c'è chi gioca più da falso 9... Uno per uno, scoprite chi fa parte della top 11, scelti in base alla media voto dei tre quotidiani sportivi italiani tra quelli con almeno 10 presenze (più della metà): le sorprese non mancheranno, a cominciare dal portiere. E l'Atalanta rivelazione ha più giocatori della Juve.