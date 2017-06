Serie A Top 11 Serie A: Juve, ne hai soltanto due...

La top 11 della Serie A stilata in base al rating proposto dal sito whoscored.com che raccoglie i dati Opta in tempo reale su presenze, gol, tiri, passaggi, contrasti e tutta un'altra serie di parametri. Ecco cosa dicono i numeri, con una doppia premessa: il modulo scelto è il 4-2-3-1 della Juve capolista (con una piccola forzatura per i centrocampisti davanti alla difesa), per noi Mertens non fa il falso 9, per la panchina abbiamo scelto il 4-3-3, abbiamo scartato tutti i calciatori con meno dei due terzi delle presenze (ecco perché non c'è Dani Alves).