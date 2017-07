Serie A Tifosi della Juve delusi da Bonucci, Marchisio mette il 'like'...

I tifosi della Juventus sono rimasti scossi per il passaggio di Leonardo Bonucci al Milan. Su Instagram una fanpage dedicata a Dybala ha espresso tutta la sua delusione per la scelta del difensore ponendo come esempio di fedeltà ai colori bianconeri Claudio Marchisio. E proprio il centrocampista ha messo il like al lungo post.