Serie A Squalificati Serie A: una giornata per Suso, diffidato Inzaghi

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo, che erano attese soprattutto in casa Milan: Suso, espulso nel finale della gara con il Verona, dovrà scontare una giornata di squalifica, così come Romagnoli ammonito e diffidato: lo spagnolo e il difensore azzurro salteranno la sfida con l'Atalanta. Fermati per una giornata anche Buchel (Hellas Verona), Cigarini (Atalanta) e Vecino (Inter), oltre al tecnico del Crotone Zenga ("perché, al 47° del secondo tempo, benché più volte richiamato, contestava platealmente una decisione arbitrale e, in seguito alla notifica del provvedimento di allontanamento, rivolgeva al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa"). Ammonizione con diffida invece per Simone Inzaghi "per avere, al 39° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica ed, in seguito alla notifica del provvedimento di allontanamento, assunto un atteggiamento polemico".