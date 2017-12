Serie A Spalletti, selfie natalizio: "Non diamo tregua agli abbracci"

"Per questo Natale non diamo tregua alla serenità e agli abbracci. #senzatregua". Questo il messaggio postato da Luciano Spalletti su Instagram a corredo di un selfie davanti al Duomo di Milano. Il tecnico dell'Inter anche per fare gli auguri natalizi usa dunque l'hashtag scelto per caricare la sua squadra in questo campionato: nel post peraltro non mancano i cuori nerazzurri....