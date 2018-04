Spalletti ai giocatori: "Vedo nei vostri occhi la voglia di Inter"

Luciano Spalletti manda un messaggio ai giocatori su Instagram all'indomani del largo successo a Marassi contro la Sampdoria. "Quell'estensione di voglia di Inter che vedo nei vostri occhi... è ciò che serve per lottare fino al traguardo" scrive il tecnico nerazzurro, evidentemente soddisfatto dalla risposta dei giocatori dopo il suo sfogo al termine del match contro il Napoli. Immancabile l'hashtag #senzatregua, un must dell'allenatore toscano in questa stagione.