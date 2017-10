Serie A Spal, Gazzoli risponde a Sarri: "Milik? Il campo non c'entra"

Arek Milik è ripiombato nell'incubo e a meno di un anno dal primo infortunio si è rotto anche l'altro crociato, sfortunatissimo l'attaccante polacco, anche se Maurizio Sarri non ha parlato solo di sfortuna, ma ha anche puntato il dito contro il terreno di gioco della Spal, definito "indegno". Un'accusa che non è piaciuta alla società di Ferrara, che attraverso il proprio dg, Andrea Gazzoli, ha risposto al tecnico del Napoli: “Il campo magari non era il migliore del mondo, ma neanche uno sul quale non si poteva giocare - le parole riportate dal Mattino - Sgombro da ogni equivoco che l’infortunio di Milik, al quale facciamo il nostro in bocca al lupo, sia derivante dalle condizioni del campo. Devo precisare che non metteremmo mai a repentaglio le condizioni dei nostri giocatori e di quelli delle squadre che vengono a giocare a Ferrara. Ci teniamo al manto erboso e ne abbiamo fatto uno nuovo, ci lavoriamo come tutte le società per migliorarlo. Non sarà il migliore della Serie A, ma sicuramente non è uno dove non si può giocare. Anzi, dopo le prime due partite contro Udinese e Cagliari abbiamo ricevuto i complimenti dalle due società”.