Serie A Spal, gaffe social di Semplici: esulta per la Juve su Twitter

Al popolo dei social network non sfugge nulla, l'ha imparato a sue spese il social media manager dell'allenatore della Spal Leonardo Semplici, che evidentemente è lo stesso di Mattia De Sciglio. Ieri sera, subito dopo la vittoria della Juve in Coppa Italia, sul profilo del tecnico è comparso uno strano messaggio, subito rimosso: "Vinti i primi 90'. Ora testa al campionato". Lo stesso messaggio è poi apparso subito dopo sul profilo del difensore bianconero, ma al popolo del web non è sfuggita la gaffe. Questa mattina Semplici ha provato a spiegarsi scrivendo: "Il mio account è stato hackerato".