Serie A Spal, Borriello su Instagram: "Var, quello non era rigore"

Marco Borriello polemico su Instagram: "Sarebbe meraviglioso vincere tutte le partite ma a volte bisogna fare i conti con motivi tecnici, fisici e di Var. Purtroppo per noi in senso negativo questa domenica". L'attaccante della Spal ha poi risposto a due tifosi in merito al contatto Joao Mario-Vicari che ha dato luce al rigore con cui l'Inter era passata in vantaggio: "L'ho rivisto 67 volte, non era penalty. Se si danno rigori così, le partite finiscono come la pallanuoto".