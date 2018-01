Serie A Spal, Borriello insultato per il Fantacalcio: reazione da vero bomber

Ancora un episodio spiacevole, ancora un attacco gratuito e pesante nei confronti di un calciatore attraverso i social network. Un utente ha inondato il profilo Instagram di Marco Borriello di insulti per lo scarso rendimento dell'attaccante della Spal, provocandolo ("fai gol solo se ti offrono una vacanza?"), invitandolo ad andare via dall'Italia "IMMEDIATAMENTE" e augurandogli addirittura di rompersi "entrambi i crociati". Il motivo? Il Fantacalcio. L'attaccante del club di Ferrara, che è ai box per un problema al polpaccio e non gioca dallo scorso 23 dicembre, non è caduto nelle provocazioni e ha risposto da vero bomber: ha pubblicato i messaggi ricevuti con delle Instagram Stories puntando silenziosamente il dito contro il suo hater e ricevendo la solidarietà di moltissimi altri utenti. Nei mesi scorsi anche Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, aveva dichiarato di aver ricevuto dei messaggi inquietanti e violenti a causa del Fantacalcio.