Serie A Sorriso Milan, in campo si rivede Montolivo

Non solo cattive notizie dall'infermeria del Milan: nel giorno in cui si scopre che Abate ha finito la stagione in anticipo per un trauma contusivo all'occhio sinistro, torna ad allenarsi coi compagni Riccardo Montolivo. Il capitano rossonero si è allenato in gruppo per la prima volta dopo la rottura del legamento crociato a ottobre durante Italia-Spagna.