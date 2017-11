Serie A Sorriso Lazio, Felipe Anderson: "Nel derby ci sarò"

Buone, anzi, ottime notizie in casa Lazio: dopo un calvario che sembrava non avere fine, Felipe Anderson ha annunciato la data del suo rientro in campo. Simone Inzaghi e anche i fantallenatori che hanno puntato su di lui possono finalmente sorridere: "Al derby ci sarò" ha detto il brasiliano a margine dell'evento 'Excellence 2017 - Food Innovation'. L'attaccante tornerà dunque disponibile per la stracittadina in programma il 18 novembre alle ore 18: l'infortunio agli adduttori è ormai alle spalle, presto Simone Inzaghi avrà un'altra arma a disposizione per rendere ancora più letale la straordinaria Lazio di questo inizio stagione.