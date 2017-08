Serie A Sorpresa Milan, per il Cagliari ci sono Kalinic e Biglia

Ci sono sia l'ultimo acquisto Kalinic sia Biglia, rientrato dall'infortunio alla coscia prima del previsto, fra i convocati del Milan per la partita di questa sera contro il Cagliari. Montella, che a differenza del solito ha comunicato i convocati nel giorno del match e non alla vigilia, ha a disposizione anche Montolivo, che ha smaltito l'affaticamento muscolare dei giorni scorsi. Non sono fra i convocati fra gli altri Gomez, Paletta, Sosa e Niang, al centro di trattative di mercato