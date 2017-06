Serie A Solo su Premium Sport Juve-Milan sarà in 4K

Premium raggiunge un altro traguardo nella trasmissione di grandi eventi sportivi in 4K UltraHD: dopo il successo della scorsa finale di UEFA Champions League e il derby Milan - Inter, primo match di Serie A in diretta 4K, venerdì 10 marzo sarà Juventus - Milan in 4K. Con la trasmissione della sfida dallo Juventus Stadium, Premium si conferma l’unica TV in Italia a trasmettere la Serie A in diretta Ultra HD: la partita sarà visibile sul canale Premium Sport 4K* (n. 391 del digitale terrestre), in collaborazione con il partner tecnologico Samsung.