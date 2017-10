Serie A Sollievo Calabria: "Tutto bene, niente di preoccupante"

Davide Calabria è stato dimesso in nottata dall'ospedale di Verona. Hanno dato infatti esito negativo gli esami ai quali è stato sottoposto il terzino del Milan, che aveva riportato un trauma cranico a causa di uno scontro fortuito con Gobbi. Calabria su Instagram ha voluto rassicurare sulle sue condizioni. "Tutto bene, niente di preoccupante, grazie a tutti per i tantissimi messaggi" le parole del difensore al quale è stato applicato un collare. Il monitoraggio clinico-strumentale prosegue per 24-48 ore come da prassi per questo tipo di traumi, e ovviamente il calciatore salterà la partita di sabato contro la Juventus.