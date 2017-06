Serie A Soldato spartano tatuato sul corpo: Kucka risponde a Gabigol

Gabigol chiama Kucka risponde. L'attaccante brasiliano dell'Inter aveva messo in mostra il suo tatuaggio gigante sulla schiena e non si è fatta attendere la 'replica' del giocatore rossonero. Il centrocampista si è fatto tatuare un soldato spartano colpito da alcune frecce: alle sue spalle è visibile un leone mentre sotto il volto dello stesso guerriero. L'immagine, su Instagram, è accompagnata dal messaggio "Non mollare mai" con il riferimento alla battaglia delle Termopli tra Spartani e Persiani.